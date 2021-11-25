إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب اليوم، 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت محافظة أسوان، شهدت أمس حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. فيما انهار سقف أحد المنازل بقرية الشطب بمركز دراو محافظة أسوان، على رأس أحد السكان، مما تسبب فى إصابته ونقله إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة شبة جنائية بمنطقة الصداقة القديمة عمارات التطبيقين، لشخص يدعى "عمر.ا.ا" 32 سنة، وتم نقل جثته إلى مشرحة أسوان، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الحادث.