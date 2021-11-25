أهالى أسوان يدعون للرئيس قبل مغادرته: ربنا يبعد عنك أعداء النجاح.. فيديو

كتب – محمد عطية





وفي نهاية زيارة الرئيس السيسي لقرية غرب أسوان، أعربت إحدى سيدات القرية للرئيس السيسي، عن سعادتهم بزيارة الرئيس، مقدمين له الشكر، داعية للرئيس قائلة: "ربنا يعينك على حكم مصر.. ربنا يخليك لمصر.. ويكفيك أنك كنت جنديا في جيش مصر والآن حاكمها، ربنا يبعد عنك ما يسمون بأعداء النجاح". تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة قرية الشهامة والمدرسة الابتدائية والإعدادية التى جرى إحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وفي نهاية زيارة الرئيس السيسي لقرية غرب أسوان، أعربت إحدى سيدات القرية للرئيس السيسي، عن سعادتهم بزيارة الرئيس، مقدمين له الشكر، داعية للرئيس قائلة: "ربنا يعينك على حكم مصر.. ربنا يخليك لمصر.. ويكفيك أنك كنت جنديا في جيش مصر والآن حاكمها، ربنا يبعد عنك ما يسمون بأعداء النجاح".

يذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثر ملموس فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن، وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وجرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما جارى الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع الإجراءات والخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين بالمناطق التي تضررت من السيول، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، وذلك في إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".