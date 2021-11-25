أمن القليوبية يضبط "مشكاح" بحوزته كيلو أستروكس وبودر فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة متنوعة ومشاجرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا أخرى "ضرب وتبديد"، بدائرة قسم اول شبرا الخيمة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط وحدة المباحث الجنائية من ضبط عاطل، بحوزته كمية من الواد المخدرة وسلاح أبيض.

وبالمعاينة والفحص تبين ضبط "محمد أ م"، 34 سنة، عاطل، وشهرته "مشكاح"، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة متنوعة ومشاجرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا أخرى "ضرب وتبديد"، مقيم منطقة شبرا البلد، وبحوزته 500 جرام من مخدر الاستروكس، و450 جراما من مخدر البودر، ومبلغ مالى 130 جنيها، وسلاح أبيض وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر نحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.