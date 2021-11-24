اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة عامل خلال مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات فى الشارع بشبرا الخيمة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:04 م
إصابة عامل خلال مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات فى الشارع بشبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عامل، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين طرف أخر، بمنطقة عزبة عثمان دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب قيام الطرف الأخر بالتعرض لبعض الفتيات المارة بالشارع وتدخل شقيقه لمناصرته وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "خالد م ع"، 18 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالوجه من الجانب الأيسر، جرى نقله لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، وطرف ثان "عبد الرحمن ش ع"، عاطل، وشقيقه "عادل ش ع"، 32 سنة، عامل، مقيم ذات العنوان.

وأوضحت التحريات، أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول والثانى بسبب قيام الثانى بالتعرض لبعض الفتيات المارة بالشارع تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته، وتدخل على إثرها الثالث لمناصرة شقيقه الثانى وقام بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته.

وتمكن ضباط المباحث بقسم أول شبرا الخيمة من ضبط طرفى المشاجرة عدا الثانى، وبوزة الثالث سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة الأول والثالث تبادلا الاتهامات فيما بينهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

شاجرة

معاكسة الفتيات بالشارع

شبرا الخيمة

قسم اول شبرا الخيمة

سلاح نارى

فرد خرطوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما لفافات هيروين قبل ترويجها في الخانكة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:25 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر اتخذ منزله وكرا للاتجار بالسلاح فى شبرا الخيمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:08 م

فى يوم حقوق الطفل.. "أمن القليوبية" يقدم هدايا للأطفال فى مدارس المحافظة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:17 م

مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:42 م

أمن القليوبية يضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في طوخ

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:02 م

أمن القليوبية يضبط عنصرا إجراميا بحوزته كمية من الحشيش في بنها

السبت، 13 نوفمبر 2021 12:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة