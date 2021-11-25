اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا و4 دول أوروبية تدعو أطراف ليبيا للالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:10 ص
أمريكا و4 دول أوروبية تدعو أطراف ليبيا للالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها اقتراع _ صورة أرشيفية
طرابلس أ ش أ

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دعت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة فى ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية فى 24 ديسمبر المقبل، وحثت جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي.

 

وأكدت السفارات الخمس - فى بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الليبية - عزمها دعم الاستقرار فى ليبيا عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة.

 

وأعرب البيان عن دعم السفارات الخمس للسلطات المسؤولة فى ليبيا عن المراجعة القضائية للترشيحات، داعيًا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها.

 

ورحب البيان بجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات فى تنفيذ الأساس التقنى لانتخابات ناجحة، وتطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمى من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التقويم الانتخابى الكامل.

 

كانت المفوضية العليا للانتخابات أغلقت باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية فى 22 نوفمبر الجاري، وتجرى حاليًا مراجعة وتدقيق ملفات 98 مرشحًا ومرشحة تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

 


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