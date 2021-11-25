اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:05 م
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أطباء جامعة المنيا ينجحون فى استخراج سيخ حديد من وجه طفل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:45 م
أطباء جامعة المنيا ينجحون فى استخراج سيخ حديد من وجه طفل رئيس جامعة المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت جامعة المنيا ،نجاح فريق من أطباء مستشفى المنيا الجامعي فى استخراج سيخ حديد كان قد دخل في وجه طفل صغير، وخرج جزء منه من جانب عينه اليسرى، حيث تعد العملية من العمليات الصعبة والنادرة.

وأضافت الجامعة، فى بيان لها ، إن العملية قام بإجرائها كل من الأطباء: مصطفى سيد بكر مدرس مساعد جراحة التجميل بطب المنيا بمعاونة أحمد عادل وبيجول شكرى وفريق من أطباء التخدير متمثلين فى شدوى ربيع مدرس التخدير أحمد وفدى سويسى مدرس مساعد التخدير وتعاونه رويدا نبيل ومروة طلعت تحت رعاية الاستاذة الدكتورة أمانى خيرى رئيس قسم التخدير.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا الشكر للأطباء وأكد أن ذلك ماعهدته الجامعة في قسم التجميل من تواجده المستمر فى أوقات الشدائد وتميزه الدائم فى إنقاذ حياة المرضى.


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