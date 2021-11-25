أصوات حلقت فى سماء العالمية فى حفل افتتاح طريق الكباش.. إنفوجراف

فى حفل افتتاح طريق الكباش، الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجذب أنظار العالم، وألف موسيقاه المايسترو نادر عباسى والمؤلف الموسيقى أحمد الموجى، حلقت أصوات مجموعة من المطربين والمطربات، الذى تصدرت أسمائهم تريندات السوشيال ميديا، وفى هذا التقرير، نلقى الضوء على أبرز التفاصيل عنهم.



هند الراوى





هند الراوى .. صوت مصرى أصيل



من مواليد الإسماعيلية لأب بدوى وأم صعيدية درست فى أكاديمية الفنون بمعهد الموسيقى العربية، وانضممت إلى فرقة الفنون الشعبية بمسرح البالون، كما انضممت إلى فرقة النيل للآلات الشعبية وبدأت تتعلم غناء الفلكلور، وفى عام 2014 انضمت للفرقة الموسيقية الفرنسية Orange blossom وقدمت أكثر من 550 حفلة موسيقية فى مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، وشاركت بالغناء بالأمازيجية فى فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الأول والثانى وبالمسلسل الفرنسى Marseille.



لارا إسكندر





لارا إسكندر.. صوت يسحر العالم فى حفل افتتاح طريق الكباش



مغنية وكاتبة أغانى مصرية من أصل إيطالى ولدت في 18 ديسمبر 1990 بالولايات المتحدة الأب مصري إيطالي والأم لبنانية، بدأت شهرتها بمشاركتها فى إحدى المسابقات الغنائية تجيد الغناء باللغتين العربية والإنجليزية.



عز الأسطول

عز الأسطول.. أبهر العالم في حفل افتتاح طريق الكباش



مطرب وملحن راى أصوله مغربية لكن يعيش بمصر، ودرس بكلية التربية الموسيقية قسم الغناء الأوبرالى، بداياته كانت مع فرقة شرقيات فتحى سلامة ثم فريق فلامنكا وائل خضر ثم فريق صحرا، له اتجاه غنائى فريد وهو مزج ما بين موسيقى الراى والاتجاه الصوفى والمفردة الصعيدية من خلال فريقه الموسيقى.



وائل الفشنى

وائل الفشنى .. يبدع فى غناء الأقصر بلدنا



من مواليد محافظة بنى سويف، التحق بمعهد الموسيقى العربية، تأثر بحكم نشأته بالتراث المصرى والذى أعطى طابعاً مميزاً لموسيقاه وأغانيه، بدأ طريقه بالإلتحاق بفرقة سويك بقيادة الفنان رؤوف الجناينى، وعمل أيضاً كعازف بفرقة الفنان على الحجار، أدخل أنماط عزف جديدة واستخدم بعض الآلات الشرقية كالرق مع الموسيقى الغربية فكون فرقته الخاصة ، وقدم مع فرقته التراث المصرى الأصيل بصورة عصرية، شارك بالغناء فى العديد من تترات المسلسلات مثل واحة الغروب وطايع وضد مجهول.



هايدى موسى

هايدي موسى تبهر العالم بأنشودة "حتشبسوت"



ولدت في 15 نوفمبر 1993 بالمنصورة، وتخرجت عام 2018 فى كلية الإعلام جامعة المنصورة، وحاصلة على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016، اختيرت ضمن أجمل 100 نسائى حول العالم عام 2016، أول ظهور كان فى برنامج مسابقات غنائية، شاركت في مسلسل «لأعلى سعر» في رمضان 2017، وطرحت في مارس 2018 كليب "حب مش عادي".



إنجى القاضي





إنجى القاضى .. سفيرة الحفل الأسطورى



إعلامية وصحفية وعضو بنقابة الصحفيين درست في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، بدأت مسيرتها في صحيفة الأهرام إبدو "النسخة الفرنسية" وعملت مراسلة لإحدى القنوات الإخبارية العربية لمدة 15 عاما عملت كمراسلة لبرنامج "البيت بيتك" شاركت في تنفيذ أفلام وثائقية مع قنوات فرنسية عقب أحداث 11 سبتمبر.