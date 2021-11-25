أسعار الذهب اليوم فى مصر .. وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعها لليوم الثالث على التوالي، لكن اليوم شهد السوق تراجع محدود وطفيف للغاية، حيث انخفض السعر في سوق الصاغة قبل قليل بحوالي جنيه إلى جنيهين، لينزل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 786 إلي 785 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية دون 1790 دولار للأونصة.

كانت أسعار الذهب علي مدار الـ 72 ساعة الماضية انخفضت بأكثر من 25 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة على خلفية نزول سعر أونصة الذهب إلي مستويات دون 1790 دولار، بسبب ارتفاع كبير في الدولار الأمريكي أمام عملات أخري.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

اونصة الذهب 1790 دولار.

وكان الدولار الأميركيسجل قفزة عقب إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل مسار تقليص برامج الدعم والتحفيز مما يشير إلي إمكانية رفع مرتقب لأسعار الفائدة، وهي الأسباب الرئيسية التي دفعت الذهب نحو الهبوط.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الدولار الأميركي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة .