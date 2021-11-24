أسعار الذهب اليوم تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجعها حيث انخفض السعر في سوق الصاغة قبل قليل بحوالي 4 جنيهات، لينزل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 790 إلي 786 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية دون 1800 دولار للأونصة

كانت أسعار الذهب علي مدار ال 48 ساعة الماضية انخفضت بأكثر من 18 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة على خلفية نزول سعر أونصة الذهب إلي مستويات 1790 دولار، بسبب ارتفاع كبير في الدولار الأمريكي أمام عملات أخري.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6288 جنيها.



أونصة الذهب 1795 دولار.

ما هي أسباب هبوط أسعار الذهب سواء في البورصات العالمية أو السوق المصري؟، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الدولار الأميركي قفزة عقب إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل مسار تقليص برامج الدعم والتحفيز مما يشير إلي إمكانية رفع مرتقب لأسعار الفائدة.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الدولار الأميركي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة .