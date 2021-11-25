أخبار مصر.. التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك التأمينى 1200 جنيه بزيادة 15% سنوياً

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدني لاجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعى يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية و بحضورعماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة و ممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر، وخلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمه و استمع الي بعض العقبات التي تواجه الشركات في اعمالهم و التي تتعلق بعمل الهيئة و أكد علي متابعتة المستمرة لأى عقبة قد تواجههم.

وأكد عوض، أن الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية، وأنه جار المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة و يسر، لافتا إلى أن الدولة قد وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التامين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 ، وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التامينية، سواء أكان صاحب عمل او مؤمن عليه وأصحاب المعاشات و المستفيدين، حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75%، دون أى تأثير علي قيم المعاشات لاي عامل بل إتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية، وصولا إلى أفضل العوائد الممكنة، والتى تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية ... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسى لأهالى أسوان: اطمئنوا البلد عمرها ما هتتخلى عنكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، وتحدث إلى شباب مبادرة حياة كريمة بأسوان كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم وطمأنهم قائلا: "اطمنوا مش هنسيبكم البلد عمرها ما هتتخلى عنكم وده دور البلد وده حقكم، كل قرى مصر مش بس غرب أسوان.

وتابع: كل قرى مصر احنا حطينا خطة هنخلصها كلها فى 3 سنين هنطمن على مياه الشرب والصرف الصحى ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضم قرى غرب أسوان لمبادرة تطوير القرى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان وقالت زوجة صاحب المنزل: فاحت أنوار البهجة والسرور بفضلك وفضل الله في قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع واحنا مش ناقصنا أى حاجة، بينما قال زوجها يوم المطر قولنا الخير جاى والخير جه بقدوم سيادتك، وتابع الزوج انت وش خير علينا كلنا والله من اول يوم وحكى للرئيس السيسى حال منزله، وقالت ربة المنزل الخير جه بقدوم سيادة الرئيس.



انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور لمدة 4 ساعات.. اعرف التفاصيل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حى الدقى – حى العجوزة – حى بولاق الدكرور) وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١١/ ٢٠٢١ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١/ ٢٠٢١ ، وذلك لمدة ٤ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة التى تتم بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة لتغيير بلف قطر ٦٠٠مم، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.



ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. و7.6مليار جنيه مكاسب سوقية أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة.