8 معلومات حول خطة قطاع الأعمال لتنشيط التجارة مع أفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت الحكومة من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) كتالوج إلكتروني للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة.

كما تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تسيير خطين ملايين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا.. وجارى تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض.

1- الهدف من الكتالوج الوصول إلى كافة الأسواق العالمية فى حوالى 40 دولة.

2- سيتم الانتهاء من فتح 16 مركزًا في منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور واثنين بشرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص.

3- التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها.

4- دور المراكز تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسؤولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.

5- بداية المشروع تمت من خلال إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم (جسور) وبشعار "نعبر العالم".

6- تعمل الشركة وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالاضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية.

7- تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية للشركة لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسى وفقا لنموذج العمل العمل الجديد.

8- تشمل الخدمات النقل البرى والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركى، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.