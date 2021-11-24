اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:52 م
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21 حماراً خلال شهر.. ذبح حمير وسرقة الجلود والأذن والذيول فى بنى سويف

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:35 م
21 حماراً خلال شهر.. ذبح حمير وسرقة الجلود والأذن والذيول فى بنى سويف حمير مذبوحة بمركز الفشن
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي قرية الشقر التابعة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف اليوم الاربعاء على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً ومسروق منها الجلود والاذن والذيول بجوار مصرف مغاغة داخل نطاق القرية.

البداية عندما فوجئ مزارعي قرية الشقر التابعة لمركز الفشن بالعثور على 13 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا ومسروق منها الجلود والأذن والذيول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعثر أهالي إحدى قرى مركز بنى سويف خلال شهر نوفمبر الجارى على 8 حمير مذبوحة ومسلوخة ليصل أجمالي الحمير لـ21 حمارًا هذا الشهر.

وقال د. عصام يحيي، مدير عام الطب البيطري ببنى سويف لـ"اليوم السابع" إنه أهالي إحدى قرى مركز بنى سويف عثروا خلال هذا الشهر على 8 حمير مذبوحة ومسلوخة ومسروق منها الجلود والأذن والذيول.

وأضاف أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مركز بنى سويف، اثبتت سرقة الجلود والأذن والذيول  للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

وشهدت قرية إسكندر التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف في يونيو الماضى العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة بجوار المصرف الزراعى الموجود بالقرية وانتقلت وقتها الأجهزة المعنية والطب البيطرى وتم دفن الحمير.


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