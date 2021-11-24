ياسين منصور: السكن في "الكومباوند" لا يتوافق مع طبيعة الحياة المصرية وتسبب في الانعزال عن المجتمع

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

"باديا" أول مدينة متكاملة توفر الخصوصية مع الحفاظ على التواصل بين الناس

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن ثقافة الكومباوند أحدثت فجوة كبيرة بين الناس وتباعد بين الجيران وهي ثقافة بعيدة عن العادات المصرية، وجعلت الناس تعيش داخل فقاعات، وهو ما أراد تغييره في مدينة باديا أول مدينة مستدامة في الشرق الأوسط، والتي تم انشاؤها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن المشروع يحقق المعادلة بين توفير الخصوصية والراحة وفي نفس الوقت تقضي على فكرة الانعزال عن باقي المجتمع.

وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على شاشة قناة ON E، مساء الثلاثاء، أنه عندما تم التفكير في إنشاء مدينة "باديا" تم الاستعانة بشركة "ماكينزي أند كومباني"، وهي من أكبر الشركات الاستشارية في العالم، كما تم التعاون مع شركة ألمانية متخصصة في إدارة المشروعات، لضمان أعلى كفاءة يمكن تحقيقها في هذا المشروع، موضحًا أن المدينة مصممة طبقا لنظام مبتكر وضعه خبير ألماني يسمى" ٦+١"، يضمن توافر كافة الخدمات الأساسية في المدينة منذ اليوم الأول، وفلسفته أن تكون المدينة مقسمة إلى 6 مناطق سكنية مستقلة بكافة خدماتها، كما أنها تتبع قاعدة ٥- ١٠ -١٥ بمعنى أن كل احتياجات السكان اليومية تكون على بعد ٥ دقائق منهم مثل السوبر ماركت والصيدلية والمخابز، والأسبوعية ١٠ دقائق، والشهرية ١٥ دقيقة سيرًا على الأقدام.

أشار "منصور"، إلى أنه تم عقد شراكات في مجال التعليم وذلك لإنشاء أول جامعة داخل التوسعات الجديدة بأكتوبر، وهي جامعة "باديا" الدولية بالشراكة مع كبرى الجامعات الأوروبية، ومن المقرر أن تحتوي على 7 كليات منهم الطب، الهندسة، إدارة الأعمال، الفنون، طب الأسنان، وكذلك مستشفى جامعي سيتم البدء في بنائها خلال شهرين، بالإضافة إلى 6 مدراس محلية ودولية مجهزين على أعلى كفاءة بمستويات مختلفة تناسب جميع الشرائح، وكذلك أكبر نادي رياضي في غرب القاهرة يقام على مساحة 80 فدان، وأول نادي فروسية بمعايير عالمية على أرض مصر.

أوضح رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير، أن باديا تتوافر بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة وأسعار مختلفة تناسب معظم الشرائح، تبدأ من 1.2 مليون جنيه كاملة التشطيبات بالتقسيط على 10 سنوات، بمساحات تبدأ من 60 متر مربع، لافتًا إلى أنه تم تصغير المساحات للتناسب مع السعر مع تقليل الهدر في المساحات وتصميم ذكي يضمن الاستفادة من إجمالي المساحة، كما يوجد مساحات أخرى بخطط أسعار متنوعة ومدد تقسيط طويلة نسبيا، كما يمكن تصميم خطة تقسيط طبقا للظروف المالية لكل عميل، هذا فضلا عن إمكانية دخول معظم الوحدات ضمن منظومة التمويل العقاري لتكون متاحة لمعظم العملاء بمختلف مستويات الدفع.