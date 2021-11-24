وكيل تعليم كفر الشيخ : كنترول موحد على مستوى المحافظة هذا العام لتصحيح الامتحانات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا للاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بحضور خالد البربري وكيل المديرية، وسلامه الويشي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية المالية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، و مديري المراحل التعليمية بالديوان" ابتدائي، اعدادي، ثانوي"، و موجهي عموم المواد الأساسية بالديوان، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، و غادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الجودة ،ويوسف البسيوني، و يوسف البسيوني ،مدير إدارة شؤون الطلبة ، ومدير الصحة والسلامة المهنية ولمناقشة نقاط من الموضوعات المتعددة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،فى بيان له،إن هذه الفترة فترة حصاد، موجها بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وتحري الدقة في التصحيح ، مؤكدا على حرصه الكامل على مصلحة ابنائنا الطلاب، مشدداً على توفير البيئة المناسبة لهم لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قرر أن يكون هناك كنترولاً موحداً على مستوى المحافظة هذا العام، لينال كل طالب حقه، وسيتم تفريغ مقدري الدرجات، لعدم ارهاقهم، موجهاً بعمل حصر شامل لأعداد كل العاملين بكل إدارة، مشدداً على استمرار متابعه المدارس، متابعة فعالة للمساهمة الفعالة والإيجابية في حل أي مشكلة وإزالة أية عقبات داخل المدارس

وأوضح وكيل التعليم مقومات اختيار المدارس للجودة وأولها الفاعلية التعليمية ، مؤكداً أن الجميع يعمل تحت مظلة التربية والتعليم في اختيار المدارس موجهاً بمشاركة إدارة التخطيط واللامركزية والموازنة وتفعيل الانترنت في كل المدارس فالجودة هي عنوان المديرية، موجها الشكر لكل المشاركين في الاجتماع.



الحضور في الاجتماع



الحضور من مدثيري الإدارات التعليمية



جانب من الحضور من رجال التعليم



مديرو الادارات التعليمية والوكلاء