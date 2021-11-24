وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرستى صلاح الدين لغات 1و2

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرستى صلاح الدين لغات 1 و2 التابعتان لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة انضباط و إلتزام العملية التعليمية والعاملين و اتخاذهم للإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور عبد العليم جمعة مدير عام ادارة دمياط ومحمد قورة مدير العلاقات العامة والإعلام.

وشهد "خلف" طابور الصباح معربا عن امتنانه بانضباط تحية العلم ولما قدم بالإذاعة المدرسية عن الغذاء الصحى والاهتمام بالصحة وبناء الجسم والتأكيد فيها على بث روح الولاء والانتماء للوطن.

كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال وناقش الأطفال للوقوف على مدى استفادتهم من المعلومات وإجادة المعلمات لإستخدام اساليب تعلم حديثة وارتفاع مستوى التفاعل داخل القاعات بين التلاميذ و المعلمات، مشيدا بالأفكار الجديدة التى تعمل بها المعلمات.

وأثنى خلف، على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وخاصة قاعات رياض الأطفال، موجها إدارة المدرسة بتبادل الخبرات بين المعلمات وخصوصا فى مرحلة رياض الأطفال مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بين مدرسة صلاح الدين للغات 1 وملحقة صلاح الدين لغات 2 وخصوصا الأنشطة وتنفيذها فى قاعات رياض الأطفال وعمل آليه للتواصل بين المعلومات وتبادل الخبرات للاستفادة منها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديرة المدرسة والوكلاء والمعلمات والإخصائيين والإداريين، على المظهر المشرف التى ظهرت به المدرسة، مؤكدا أن تعليم دمياط به نماذج مضيئة كثيرة تستحق الشكر والتقدير.