وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة اللغات الرسمية الجديدة

دمياط معتز الشربينى

تفقد اليوم الإثنين، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين.

وحضر "خلف" طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء، كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى، وحجرات الاقتصاد المنزلى ومعامل الحاسب الآلى والانشطة، ودورات المياه.

وأثنى وكيل الوزارة على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على حضور الطابور، موجها إدارة المدرسة بعمل يوم مميز لإبراز اهم النقاط المضيئة بها بحضوره، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.