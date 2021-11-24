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وزير الكهرباء: وصول إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة لـ10 آلاف ميجاوات بحلول 2023

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:00 ص
وزير الكهرباء: وصول إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة لـ10 آلاف ميجاوات بحلول 2023 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2023 ستصل إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح.
 
وأوضح شاكر، فى تصريحات صحفية، أنه بنهاية العام الحالي ستصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.
 
وأضاف شاكر أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مضيفاً أن هناك تعاونا مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.

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