وزير الصحة اليونانى: الموجة الرابعة من كورونا ستكون الأصعب على اليونان

أ ش أ

قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا ستكون "أصعب موجة" تمر بها اليونان، لأن الحكومة اختارت إبقاء الاقتصاد والمجتمع مفتوحين.



وأشار بليفريس إلى أن اختيار الحكومة لإبقاء الاقتصاد مفتوحا على الرغم من العدد القياسي للإصابات بفيروس كوفيد-19 وعدد الوفيات المرتفع كان "الاختيار الصحيح".



وأوضح أنه نتيجة لذلك، يتعرض النظام الصحي الوطني في اليونان لضغوط أكبر مما كان يتعرض له في كل شتاء، إذ أصبح يجب عليه التعامل مع الوباء أيضا، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.



وقال وزير الصحة اليوناني إنه منذ بداية العام الحالي، بلغت نسبة الإصابات بكوفيد-19 بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم 85٪ من إجمالي الإصابات و90٪ من إجمالي الوفيات.