وزير الخارجية الجزائرى يصل الكونغو لبحث الملف الليبي

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وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى الكونغو لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان الثلاثاء- أن وزير الخارجية يقوم بهذه الزيارة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأكد البيان أن الزيارة تندرج في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد القاري، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التى يرأسها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو.