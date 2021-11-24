وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية ضمان بداية آمنة للأفغان اللاجئين

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شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، على أهمية ضمان بداية آمنة للأفغان الذين يصلون إلى الولايات المتحدة في المجتمعات الأمريكية المختلفة بجميع أنحاء البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء بلينكن، مع مسؤولين تنفيذيين من وكالات إعادة توطين اللاجئين المحلية في واشنطن العاصمة، إلى جانب منسقي شؤون اللاجئين في ولايتي ماريلاند وفيرجينيا، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان صفحي، عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء.



وأكد بلينكن وقادة وكالات إعادة التوطين، أهمية ضمان أن ينعم الأفغان الذين يصلون إلى البلاد من خلال عملية "الترحيب بالحلفاء" ببداية آمنة.



وشكر وزير الخارجية الأمريكي، الوكالات وممثلي حكومات الولايات ومجتمعاتهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة على تعاونهم الوثيق في هذا الجهد التاريخي لتقديم الدعم المنقذ للحياة وتوفير بداية جديدة لحلفائهم الأفغان وعائلاتهم.