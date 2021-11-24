اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

هل للدهون أهمية في جسم الإنسان وكيف تعرف نسبتها؟

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:00 ص
هل للدهون أهمية في جسم الإنسان وكيف تعرف نسبتها؟ تراكم الدهون
فاطمة ياسر

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تراكم الدهون في الجسم يعد من الأمور المسببة للشعور بالحرج والضيق الشديد، وفي حالة تراكمها على البطن يظهر "الكرش"، أي بروز البطن بطريقة غير لائقة على باقي الجسم، ويسعى المصابون بهذا الأمر للتعرف على أفضل الطرق للتخلص والقضاء عليه للحصول على جسم متناسق.

ويتطرق إلى عقل الكثيرين سؤال، وهو:  لماذا نحتاج إلى الدهون بأجسامنا؟ أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي، مشيرا إلى أن الدهون تعتبر عضوا مهما للجسم، لأنه يحافظ على أعضاء الجسم الداخلية من التعرض لأي مشاكل وكدمات وصدمات، ولكن هذا لا يعني أن ترتفع نسبتها في الجسم وتتسبب في تعرضك لزيادة الوزن المفرطة، ولذا عليك الحفاظ على جسم مشدود ورشيق وبه نسبة محددة ولائقة من  الدهون.

وأكد التقرير، أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم وتراكمها في أماكن معينة به كالبطن أو الذراعين أو ما شابه ذلك يتسبب في التعرض لحدوث اضطرابات شديدة في هرمونات الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالعقم أو تأخر الإنجاب، وحدوث تقلب في المزاج ، ويعد الحل الأمثل هو تنظيم نسبة الدهون بالجسم.

وللتعرف إذا ما كنت تعاني بالفعل من زيادة نسبة الدهون بالجسم عليك قياس نسبته والتعرف على حقيقة الأمر من خلال الأجهزة المخصصة له، وفي حالة ارتفاع نسبتها عليك التعرف علي أفضل الحيل التي تساعدك في التخلص من هذا الأمر، ومن أبرزها تناول الأطعمة المهمة والمفيدة والخالية من الدهون، وممارسة الرياضة يوميا، مع ضرورة الحفاظ على وزنك الصحي والمثالي.


الدهون

هل للدهون أهمية في الجسم

فوائد الدهون في الجسم

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