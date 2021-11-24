نظافة القاهرة تدرس تغيير طرق غلق أعمدة الإنارة لمنع سرقة أسلاك الكهرباء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة القاهرة، أنه جار العمل على وضع أفكار وابتكارات في طريقة غلق أبواب أعمدة الإنارة، للحفاظ على سلامة المارة، وكذلك السيطرة على سرقه الأسلاك الكهربائية، حيث سيتم تغيير نظام التشغيل والعمل بشكل جذرى للمحافظة علي المال العام مع نظام إضاءة يناسب ما يتم في الجمهورية الجديدة والشكل العام للقاهرة بتطوير شوارعها ومحاورها بكافة احيائها حتي يشعر المواطن بمحافظة القاهرة بالتغيير في منظومة الإنارة.

وفى السياق اجتمع "الشرشابي" مع الإدارة المركزية للإنارة ورؤساء شركات ومقاولى الكهرباء المتعاقدين بالأحياء، وذلك بعد أن أصبحت الهيئة مسئولة عن الكهرباء علي مستوي القاهرة، حيث ناقش الاجتماع أهمية الإنارة بالقاهرة بكافة احيائها من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمحاور والحواري والأزقة والأماكن العامة فى كافة انحاء العاصمة.

وأشار رئيس الهيئة أن هناك سوء واضح للشكل العام للإنارة بالأحياء وعلي ذلك لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح لتكليف الهيئة من خلال المركزية للإنارة بإعادة ضبط منظومة الانارة بالقاهرة.

كما طالب رئيس الهيئة من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والتخطيط سرعة الانتهاء من مخاطبة المالية والخطة الاستثمارية بدخول المالية الخاصة بالإنارة الي ميزانية الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، كما وطلب من مقاولي الانارة من اليوم بأخذ أوامر الشغل من الإدارة المركزية للإنارة.

وتضم العاصمة 32 ألف عمود إنارة، والهيئة مسئولة عن صيانتها وإنارتها ودهانها، وتتم الصيانة من خلال الورش الإنتاجية بالهيئة.