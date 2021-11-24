نائب "اقتصادية قناة السويس": المشروعات القومية تعزز من تصنيف المنطقة الاقتصادية

كتب: مدحت عادل

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية وفداً من جمعية رجال الأعمال البحرينية، برئاسة أحمد بن هندي رئيس الجمعية بمقر الهيئة بالعين السخنة والذي يزور مصر حالياً للمشاركة في منتدى الأعمال المصري البحريني، وذلك للتعرف فعلياً على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.



استقبال الوفد

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمد شعبان بوفد رجال الأعمال البحريني معرباً عن سعادته بهذه الزيارة خاصة إن العلاقات المصرية البحرينية هي علاقة تاريخية تتسم بالاستقرار والتقارب والتفاهم قي كافة الأصعدة مما أثمر عن زيادة التبادل التجاري، ومن ثم توطيد العلاقات المشتركة..



صورة جماعية

وأكد شعبان على أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية حالياً تعود بالنفع على مصر والشرق الأوسط والخليج العربي أيضاً حيث تميز مصر بموقعها الفريد في القارة الأفريقية وإنعكاس استقرارها بالإيجاب على الأشقاء واستقرارهم.

وأشار شعبان إلى أن التطوير والتنمية في مجالات عديدة في مصر انعكس بالإيجاب على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث استفادت الهيئة في مشروعاتها من شبكة الطرق القومية والأنفاق العملاقة وتطوير الموانئ البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ،التي تساهم في تعزيز تواجد قواعد صناعية لكبرى الشركات العالمية داخل المنطقة ، مما يعزز من وضع المنطقة ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية

وخلال اللقاء، أعرب نائب رئيس الهيئة عن تقديره لهذه الزيارة ، التي تؤكد مدى اهتمام البحرين بالاطلاع على تجربة مصر الحالية وماتشهده الجمهورية الجديدة والأعمال الضخمة التي تمت خلال السبع سنوات الماضية والتي رفعت من تصنيف مصر اقتصادياً وكذلك دورها الريادي في القارة الأفريقية والإقليمية والعالمية.

واستعرض شعبان أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر 2030 ، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

كما قدم عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق والمشروعات بالمناطق الصناعية وتركيز الهيئة على توطين الصناعات وإحلال الواردات لسد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية وحرص الحكومة على تحدي كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى في فترة زمنية وتكلفة أقل بمعايير عالمية.

من جانبه، أعرب وفد رجال الأعمال البحريني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية، حيث أشاد نبيل آجور أمين سر جمعية رجال الأعمال البحرينية بشبكة الطرق التي شهدها أثناء زيارتهم لبعض المواقع والتي تختصر الوقت والانتقال سريعاً بين المناطق، كما أثنى الوفد على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على أن مصر قلب الخليج العربي وهي خط الأمن والاستقرار للدول العربية، معربين عن تقديرهم للعلاقات الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين التي تشهد ازدهاراً واستقراراً.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لزيارة المطور الصناعي منطقة تيدا-مصر المنطقة الصناعية الصينية أحد أهم المطورين بالمنطقة والتعرف على تجربتهم الناجحة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة والتوسعات التي تقوم بها حيث تضم اكثر من 30 مشروعاً صناعياً بها.