اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:58 ص
أكرم القصاص
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مقاتلات روسية تتدرب على تدمير سفن معادية في البحر الأسود

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:36 ص
مقاتلات روسية تتدرب على تدمير سفن معادية في البحر الأسود مقاتلات روسية - أرشيفية
أ ش أ

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نفذت مقاتلات روسية من نوع "سو - 27 أس أم 3" و"سو - 30 أم 2"، تابعة لوحدة الطيران المشتركة للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، طلعات تدريبية فوق البحر الأسود وغارات وهمية على سفن معادية.


وقال رئيس قسم دعم المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود أليكسي روليوف- في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء " لقد عمل طيارو المقاتلات المتطورة على مهام صد عدوان جوي على قاعدة بحرية وتوجيه ضربة جوية لسفن العدو افتراضي، وذلك بالتعاون مع قوات أسطول البحر الأسود"، مضيفا :" شاركت في هذه التدريبات 10 أطقم للطائرات وسفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" وسفينتا "كاسيموف" و"إيسك" المضادتان للغواصات".


وأشار إلى أن أطقم الطائرات خلال تنفيذ المهام طورت مهاراتها في أداء المناورات الجوية المعقدة وتكتيكات اعتراض ومهاجمة الأهداف الجوية ومواجهة الوسائل الإلكترونية اللاسلكية للعدو. 


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 18 نوفمبر الجاري أن قاذفات حلف شمال الأطلسي الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كيلومترا من الحدود الروسية، معتبرا ذلك أمرا يتجاوز الخطوط الحمراء الروسية.


روسيا

مقاتلات روسية

البحر الأسود

الحكومة الروسية

روسيا وأمريكا

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