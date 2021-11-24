مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة طيران دولية بداية من اليوم وحتى الجمعة

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء وحتي الجمعة المقبل 28 رحلة طيران أغلبها طيران عارض قادمة من عدة مطارات دولية مختلفة أغلبها أوربية وأوكرانية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار الغردقة الدولى، أن اليوم الأربعاء من المقرر أن يستقبل المطار 6 رحلات دولية مختلفة، ويستقبل المطار غداً الخميس 12 رحلة طيران، كما يستقبل الجمعة المقبلة 10 رحلات دولية أغلبها طيران عارض "شارتر".

وكانت أوضحت كشوف الرحلات الدولية خلال الأسبوع الجارى بمطار مرسى علم الدولي، وصول 81 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية بارتفاع ملحوظة فى معدلات رحلات الطيران الأوكرانية.

وأكدت كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات الأسبوعية 78 رحلة دولية أوروبية، و3 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الدولية 6 رحلات من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا و8 رحلات من التشيك، و12 رحلة من بولندا، و25 رحلة من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا، ورحلة من فرنسا، وأخرى من لتوانيا، ورحلتين من ملادوفا.

وتشهد المدن السياحية لمحافظة البحر الأحمر انتعاشه سياحية من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم يوميا قرابة 100 رحلة طيران من دول روسيا وألمانيا وأوكرانيا.