مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عودته من تشييع جنازة إحدى أقاربه بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث صدمته سيارة أثناء عودته من تشييع جنازة إحدى السيدات من أفراد عائلته، وتم التحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا خلال عودته من تشييع جنازة سيدة من أفراد عائلته، سقط من دراجة بخارية كان يستقلها بصحبة شخص آخر، وصدمته سيارة مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.