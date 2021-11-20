التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة أعلى دائرى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن جثة السيدة التى تم العثور عليها أعلى الطريق الدائرى بالوراق، صدمتها سيارة، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة أعلى الطريق الدائري بالوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة بها عدة إصابات.

وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن سيارة صدمتها وفر قائدها هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.