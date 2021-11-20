اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة أعلى دائرى الوراق

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:23 م
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة أعلى دائرى الوراق قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن جثة السيدة التى تم العثور عليها أعلى الطريق الدائرى بالوراق، صدمتها سيارة، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة أعلى الطريق الدائري بالوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة بها عدة إصابات.

وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن سيارة صدمتها وفر قائدها هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


مصرع سيدة

العثور على جثة

دائري الوراق

الطريق الدائري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة