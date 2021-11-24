مستشار الرئيس للصحة: الشواهد تشير إلى أن مصر فى نهاية الموجة الرابعة من كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل الشواهد تقول أن مصر فى نهاية الموجة الرابعة من فيروس كورونا، معقبا: "نقترب من بدء انخفاض حالات الإصابات بكورونا فى الموجة الرابعة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "اللقاحات تقلل خطورة الإصابة بكورونا، ولكن لا تمنع الإصابة، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وهناك ملتزمين بالإجراءات الوقائية ومنهم لم يكن ملتزم، والعالم كله هناك أناس ملتزمون ومترددون عن اللقاحات".