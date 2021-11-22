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عوض تاج الدين: جميع لقاحات كورونا متوفرة ووصلنا لنصف مليون حالة تطعيم يوميا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:34 م
عوض تاج الدين: جميع لقاحات كورونا متوفرة ووصلنا لنصف مليون حالة تطعيم يوميا عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تكاد تكون بدأت مرحلة التطعيم الإجباري للقاحات كورونا وسارت في هذا الملف بطريقة حكيمة بداية من تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والكوادر الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة.
 
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن مصر استطاعت أن توفر أكبر عدد ممكن من اللقاحات، قائلا: "جميع لقاحات العالم متوفرة الآن في مصر واقتربنا من الوصول إلى 40 مليون جرعة ونحن الآن ما بين 37 و38 مليون جرعة".
 
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الإقبال على اللقاحات زاد وهناك حوالي نصف مليون حالة تطعيم يوميا، مختتما: "المواطنين عندهم ثقة الآن وحملات التوعية أسهمت فى السيطرة على وباء كورونا"، مؤكدا أن الدولة وفرت اللقاحات بمبالغ كبيرة لحماية الناس والمجتمع.
 
 

كورونا

لقاح كورونا

عوض تاج الدين

التطعيم

وزراة الصحة

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