محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

قنا صابر سعيد

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وذلك بحضور كلا من المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، و السكرتير العام المساعد، و مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين .

أضاف "الداودي" إنه جرى استكمال تنفيذ عدد من المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية بقريتىّ أبوشوشه والقارة بمركز أبوتشت بتكلفة 5 مليون جنية ، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة لديهم طبقا للجداول الزمنية المقررة، مشددا على رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لدخول المشروعات الخدمة فى أسرع وقت .

و فى نهاية الاجتماع أكد محافظ قنا على ضرورة رفع تقرير شهرى مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز فى تنفيذ الخطة مع ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.