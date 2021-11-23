محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء اشرف الداودى محافظ قنا لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، وذلك لاختبار المرشحين لمنصبى مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ورؤساء وحدات محلية قروية بمراكز المحافظة، بعضوية كلا من السكرتير العام للمحافظة و السكرتير العام المساعد و مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة ووكيل وزارة التربية والتعليم و مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ومدير الادارة العامة للشئون المالية والإدارية، و مدير الموارد البشرية و مدير الشئون الادارية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تقدم لاختبارات وظيفة مدير عام الرياضة 3 مرشحين، بينما تقدم لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية 30 مرشح، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التى حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألى فضلاً عن تقاريير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى سوف يعمل بها .

وأضاف الداودى بأن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى اليها المنظومة الإدارية .