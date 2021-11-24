محافظ سوهاج يناقش مقترحات هندسية لتطوير الكبارى وفتح محاور مرورية جديدة

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام، وعامر عوض رئيس حى شرق سوهاج.

وذلك لبحث بعض المقترحات الهندسية لتطوير الكبارى بنطاق المحافظة، وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة سوهاج لتيسير الحركة المرورية لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بإعداد دراسة تفصيلية عن الكبارى الموجودة بنطاق المحافظة، موضحا بها " تاريخ الإنشاء، والكثافات المرورية، والمراكز التى يخدمها كل كوبرى على حدة "، ليتم عرضها على وزارة النقل، مشيرا إلى القيمة التاريخية لكوبرى أخميم، وأهمية الحفاظ عليه كأحد أهم معالم سوهاج.

وناقش الاجتماع مقترح إنشاء كوبرى علوى على النيل شمال مدينة سوهاج، موازى لكوبرى أخميم، لربط الجانب الشرقى من المدينة بالغرب.

كما تم، خلال الإجتماع، مناقشة توسعة الكورنيش الغربى بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج حتى كوبرى سوهاج العلوى الجديد، وضرورة القيام بأعمال الصيانة اللازمة لكوبرى أخميم، كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء نفق لمرور السيارات يربط شارع الكورنيش الغربى بشارع الجمهورية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.



المحافظ واجتماع بحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي



المحافظ واجتماع بحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي



المحافظ واجتماع بحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي



المحافظ واجتماع بحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي



المحافظ واجتماع بحث معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي