محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 172 وحدة صحية وإسعاف ومركزا طبيا بقرى حياة كريمة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج، بلغت 172 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير على الوضع القائم.
وأوضح محافظ سوهاج، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 108 وحدات صحية، و35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي "مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشأة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي"، لافتا إلى بدء العمل في العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ متفاوتة.
وأشار "الفقي"، إلى أن عدد مشروعات الصحة المدرجة بمركز ساقلتة بلغ 15 مشروعا، بالإضافة إلى 22 مشروعا بمركز المراغة، و35 مشروعا بمركز المنشأة، و27 مشروعا بمركز البلينا، و24 مشروعا بمركز جرجا، و24 مشروعا بمركز دار السلام، و25 مشروعا بمركز طما.
وأوضح محافظ سوهاج، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 108 وحدات صحية، و35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي "مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشأة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي"، لافتا إلى بدء العمل في العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ متفاوتة.
وأشار "الفقي"، إلى أن عدد مشروعات الصحة المدرجة بمركز ساقلتة بلغ 15 مشروعا، بالإضافة إلى 22 مشروعا بمركز المراغة، و35 مشروعا بمركز المنشأة، و27 مشروعا بمركز البلينا، و24 مشروعا بمركز جرجا، و24 مشروعا بمركز دار السلام، و25 مشروعا بمركز طما.
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