محافظ المنيا يوجه بمتابعة أعمال الصيانة والإنارة للطريق الصحراوى الشرقى

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بمتابعة أعمال إعادة إنارة الطريق الصحراوى الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق الصحراوى الشرقي.

أكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال خالد عبدالرؤف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إنه تم الإنتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، مشيراً إلى أن الأعمال تضمنت تركيب 12 من أعمدة الإنارة، وصيانة 200 آخرين، وتم تركيب 69 كشاف جديد، وشد 3000 متر سلك مع تركيب عوازل وحوامل للأعمدة، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.