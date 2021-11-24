محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى ملوى التخصصى وديرمواس المركزى

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى ملوي التخصصي ودير مواس المركزي، وذلك خلال جولة اجراها محافظ المنيا، لمتابعة سير العمل وتوافر الاطقم الطبية والتمريض، وللتأكد من مدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية ، رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، اللواء احمد السايس رئيس مركز ملوي، عامر طه رئيس مركز ديرمواس.

وتفقد المحافظ، وحدة الكلي بمستشفى ملوي التخصصي، للتأكد من مدي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، حيث اطمان المحافظ على الحالة العامة للمرضي، مشيراً الي ان الأجهزة التنفيذية للمحافظة، مسخرة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم. كما تابع محافظ المنيا، التشغيل التجريبي لمستشفى ديرمواس المركزي، موجها رئيس المركز، برفع جميع المخلفات وتراكمات القمامة بصفة دورية ومستمرة بمحيط المستشفى، والعمل على متابعة الحالة العامة للنظافة وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات بنطاق المستشفى.

كما وجه المحافظ، الشكر والتقدير للأطقم الطبية والتمريض ولكافة العاملين بالقطاع الصحي، لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضي.



المستشفى



جولة المحافظ



محافظ المنيا خلال جولة بمستشفى ملوي التخصصي وديرمواس المركزي



محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى ملوي التخصصي وديرمواس المركزي



محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى ملوي التخصصي



مستشفى ملوي التخصصي وديرمواس المركزي



