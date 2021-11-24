محافظ الدقهلية يفتتح مبنى القيادة والتحكم بتكلفة 68 مليون جنيه .. صور

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اليوم الأربعاء،مبنى القيادة والتحكم الجديد علي مساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع بشارع الجيش والتابع لديوان عام المحافظه،ويضم المبني أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوي علي احدث انظمه المراقبه الحديثه ، تحتوي علي احدث انظمه المراقبه الحديثه ، حضر الافتتاح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واعضاء الجهاز التنفيذي .



وأشار "المحافظ"،فى بيان له إلي أن مبني القياده والتحكم تم إنشائه لتأمين كافة شوارع مدينة المنصوره كمرحلة أولي من خلال تركيب احدث كاميرات المراقبه للحفاظ علي حياة المواطنين وإدارة الأزمات المختلفة ، والتي من خلالها سيجرى التحكم في جميع شوارع مدينة المنصورة، لضبط العملية الأمنية والمرورية بالمدينة والسيطرة على أي أزمة في الحال.



كما أشار " مختار " قائلا ان المرحلة الثانية سيتم خلالها ربط كافة مراكز ومدن المحافظه بغرفة مراقبة مركزيه أخري لتأمين المحافظه بالكامل ، مشيرا الي أن المبني يضم قاعة لاستقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يوم الاربعاء من كل أسبوع لبحث ومناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين والمشروعات الخدميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .



و تفقد " مختار " والمرافقين له أدوار المبنى والذى تم انشائه علي مساحة 550 متر مربع ويتكون من دور أرضى ودورين علويين، ويضم الدور الأرضى جراج ، ومجموعة غرف للامن ، والدور الأول يضم مكاتب إدارية وغرفه عمليات وتحكم لشوارع مدينة المنصوره ، وقاعة للإجتماعات ، والدور الثانى يضم غرفة تحكم إحتياطية لتغطية باقي مدن ومراكز المحافظه، وقاعة للتدريب.



وقال" المحافظ " أن هذا المبنى يعد نقله حضارية ونوعيه تفخر بها مدينه المنصورة بصفة خاصة ومحافظة الدقهلية بصفه عامة.



وأوضح " مختار " أن إنشاء هذا المبني يأتي في إطار جهود محافظة الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتعظيم الانضباط الأمني بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة المنصورة، وذلك من خلال الرصد الكامل لحركة الشوارع على مدار 24 ساعة وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بأنحاء المدينة ، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأمين كافة الشوارع والميادين من خلال كاميرات للمراقبه لتوفير عنصر الأمن والأمان للمواطنين وإدارة الأزمات بكافة أنواعها ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .







اعضاء مجلس النواب أثناء افتتاح مركز التحكم



محافظ الدقهلية والنواب أثناء افتتاح مركز القيادة



محافظ الدقهلية يتفقد مركز القيادة أثناء افتتاحه



محافظ الدقهلية يفتتح مركز القيادة والتحكم



مركز القيادة الجديد بالدقهلية



مركز القيادة بالدقهلية



مركز القيادة والتحكم







