محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير ناميبيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بسفير ناميبيا، واستعرض للضيف الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة والثقافية، والتعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة بشكل عام.

كما استعرض المحافظ للسفير الامكانيات التي تحتوي عليها المحافظة موانئ بحرية ومطارات والتى أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمى .

من جانبه، قدم السفير الناميبى الشكر لمحافظ البحر الأحمر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة البحر الأحمر الرائعة للمرة الأولى منذ توليه المنصب من 6 أشهر.

وأكد سفير ناميبيا، أن مصر قدمت كافة أوجه الدعم قبل وبعد الاستقلال عام 1990، خاصة في مشروعات البنية التحتية، ومجالات الصحة والتدريب والاستثمارات المشتركة ، مشيراً إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتهم بمصر التى ساندتهم.