اليوم السابع
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محافظة الجيزة ترصف عدة طرق بمنشأة القناطر وأوسيم والحوامدية وكرداسة.. فيديو

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:27 م
محافظة الجيزة ترصف عدة طرق بمنشأة القناطر وأوسيم والحوامدية وكرداسة.. فيديو رصف طرق بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، لتسهيل حركة السير فى إطار تنفيذ خطة تطوير محاور الحركة المرورية.

 

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بفرش ودمك طبقة الأساس وازدواج الطريق لعملية تطوير وتوسعة طريق المعتمدية بأرض اللواء، مروراً بترعة المجنونة حتى طريق ترعة الزمر تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .

 

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية فى فرد طبقة الدقشوم السن "الحجر الأبيض" وتركيب البلدورات بشارع النزهة، ومتابعة استكمال أعمال مد البنية التحتية بشوارع (طريق 11 –النزهة- الجمهورية) تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بتلك الشوارع الهامة .

 

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أوسيم في استكمال أعمال مد البنية التحتية بشارع الشون بمدينة أوسيم قبل بدء رصف الشارع بمد خطوط المياه الجديدة بالطريق بعد رفع طبقة تالف الرصف المتهالك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، وتجهيزاً لوضع الطبقة الاسفلتية ورصف الطريق.

 

واطلع محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال تجهيز الطرق بمنطقة الأحلام والمساكن الاقتصادية ووضع طبقة السن بالطرق تمهيداً لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية، كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

 


الجيزة

طريق المعتمدية

ارض اللواء

رصف الطرق

طريق ترعة الزمر

ترعة المجنونة

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