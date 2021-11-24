متهمون يعترفون أمام مباحث القاهرة بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، بمنطقة التجمع، بعدما قاموا باستدراج ضحاياهم داخل سيارة ويقومون بتهديدهم بالأسلحة ويستولون على أموالهم وتم إعداد كمين لهم والقبض عليهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من عامل بمحطة وقود "كائنة بدائرة القسم"، بأنه حال استقلاله سيارة "أجرة" لتوصيله إلى محل عمله، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته (عدد 4 آخرين) بتهديده بسلاح نارى "فرد خرطوش"، واستولوا منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - ساعة يد) وإجباره على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، ويكونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط(سيارة ميكروباص- "فرد خرطوش" – سلاح أبيض "مطواة") المستخدمين فى ارتكاب الواقعة .

كما تم بإرشادهم (ضبط الهاتفان - ساعة اليد) المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية"، وكذلك ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى علية على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.