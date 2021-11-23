القبض على تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى بمنطقة التجمع، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (عامل بمحطة وقود "كائنة بدائرة القسم") بإنه حال إستقلاله سيارة "أجرة" لتوصيله إلى محل عمله، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته (عدد 4 آخرين) بتهديده بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وإستولوا منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - ساعة يد) وإجباره على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط(سيارة ميكروباص- "فرد خرطوش" – سلاح أبيض "مطواه") المستخدمين فى إرتكاب الواقعة .

كما تم بإرشادهم (ضبط الهاتفان - ساعة اليد) المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية"، وكذلك ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى علية على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة بالإكراة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.