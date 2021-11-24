للمرة الثالثة.. جارديان: بوريس جونسون يتجاهل "الكمامة" أثناء عرضى مسرحى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شهود قالوا إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون استهزأ مرة أخرى بالطلبات الرسمية لارتداء "أقنعة الوجه" أثناء مشاهدته مسرحية "ماكبث" في مسرح مزدحم في شمال لندن مساء الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء كان من بين الحضور لمشاهدة مسرحية شكسبير في مسرح ألميدا في إيسلينجتون ، بعد أيام قليلة متوترة اتهمه فيها رئيس حزب المحافظين بفقدان السيطرة على الوضع.

وقال أحد زملائه من الجمهور إن جونسون لم يكن يرتدي غطاء الوجه أثناء العرض، على الرغم من طلبات المسرح للزوار بارتدائه في جميع الأوقات عند عدم تناول الطعام أو الشرب. كما تم تصويره داخل منطقة عامة بالمسرح بدون قناع ، إلى جانب شخص يعتقد أنه أحد أفراد عائلته.

وتم إرسال بريد إلكتروني إلى حاملي التذاكر قبل الأداء ، قائلين: "تذكروا ارتداء غطاء للوجه في جميع الأوقات في جميع أنحاء المبنى ما لم تكن معفيًا."

ويحتوي المسرح على رسالة على موقعه على الإنترنت تفيد بأنه كان يطلب من جميع العملاء ارتداء غطاء للوجه في المسرح ، بما في ذلك أثناء المسرحية، لحماية "جميع موظفينا وفريق التمثيل وأعضاء الجمهور الآخرين من كورونا". كان هناك أيضًا إعلان ولافتات حول المبنى تطالب بارتداء الكمامة.

وقال أحد الشهود إن معظم الناس في المسرح كانوا يلتزمون بالقواعد لكن رئيس الوزراء أزال غطاه وجهه مرة أخرى في النهاية عند إطفاء الأنوار لبدء العرض.

قالت عضوة أخرى من الجمهور على الجانب الآخر من القاعة إنها رأته لا يرتدي قناعا خلال النصف الأول ، وأثناء تواجده في منطقة البار مع زميله الضيف. يُعتقد أنه وضع قناعه حول ذقنه خلال الفصل الأول ، ثم خلعه تمامًا خلال الفصل الثاني.

وتم الاتصال بداونينج ستريت للتعليق ليلة الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن قرار جونسون الواضح بعدم ارتداء قناع في المسرح يأتي بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لعدم ارتدائه قناعًا أثناء جلوسه بجوار ديفيد أتينبورو البالغ من العمر 95 عامًا في قمة Cop2، كما لم يفعل عند لقائه مع الطاقم الطبي في ممر في مستشفى ومرة أخرى فى قطار في مانشستر.