لجنة لتطبيق قرارات الغلق والتشميع للمحال والمغاسل المخالفة بمرسى علم

البحر الأحمر- عماد عرفة

شكلت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر لجنة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق وتشميع المحال التجارية ومغاسل السيارات الصادر لها قرار بالغلق، وذلك تكليفا من اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم .

وشكلت اللجنة من مساعد رئيس المدينة، وعضو من الإدارة الهندسية، وإدارة الشئون القانونية، وقسم شرطة مرسى علم، وذلك لتنفيذ عدد من قرارات غلق وتشميع محلات ومغاسل السيارات بالحى السكنى للمدينة.

وأكد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، أن تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وغلق وتشميع هدد من المحال والمغاسل الصادر لها فرار بالغلق لردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون .

ومن جانب آخر أكد رئيس المدينة على المتابعة المستمرة للشوارع، وظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، فضلا عن توفير كافة الخدمات للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع الخدمية، مؤكداً على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات .

ووجه رئيس مدينة مرسى علم خلال الحملة بمواصلة منع الاشغالات بالشوارع الرئيسية ، حيث انها لابد أن تكون في حدود المواد التى نص عليها القانون ، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ جميع القرارات.