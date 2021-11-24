اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:41 ص
أكرم القصاص
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مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 92 رحلة طيران تقل 14 ألف سائح

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:42 ص
مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 92 رحلة طيران تقل 14 ألف سائح وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 92 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم الأربعاء، تقل قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم 86 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم الأربعاء، ما بين رحلات اليوم أكثر من 10 رحلات روسية مختلفة وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوربية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا، وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا ،وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم الأربعاء الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 6 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 81 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.


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