كريسماس بلا أشجار فى أمريكا.. وخبراء لـ"ABC": فقدنا 70% بسبب الحرائق

كتبت: نهال أبو السعود

حذر خبراء فى الولايات المتحدة من أن العثور على شجرة الكريسماس سيكون أمرا صعبا هذا العام، مشيرين إلى أن السبب نقص العمالة وآثار تغير المناخ والظروف الاقتصادية، وفقا لشبكة ايه بي سي.

فى فالى فيو بولاية أوهايو، قال فيل لوندريكو، مؤسس شركة لوندريكو كريسماس تريز، إن نقص العمالة وتكاليف النقل بالشاحنات يجلبان أقصر موسم لهما فى تاريخهما الذى يمتد على مدار 50 عاما.

وقال لوندريكو فى مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا أمريكا": "ما يحدث هو أننا قمنا بتقليل كل طلبات عملائنا لمجرد الاحتفاظ بهم لن يحصلوا جميعًا على طلباتهم".

وفي مركز حديقة في كولورادو سبرينجز ، والذي يبيع 500 شجرة سنويًا في هذا الوقت من العام ، أغلق موردهم حتى لا يكون لديهم أشجار للبيع، وقال مدير المكان رونالد بيري: "أخبرنا المالك أنه واجه صعوبة في العثور على أدوات القطع هذا العام.. وكان العثور على وسيلة نقل للحصول على الأشجار أمرًا صعبًا حقًا لذا قرروا التوقف عن القيام بذلك."

وفي ولاية أوريجون، حيث تُزرع 6.1 مليون شجرة كل عام ويتم حصاد حوالي 4.1 مليون أدى تغير المناخ إلى تفاقم الجفاف الطبيعي والحرارة، وتم تدمير العديد من الأشجار في ولاية بيفر وهي المنتج الأول للأشجار في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الصيف بسبب الحرارة القياسية وقتلت أكثر من 10% من شجرة عيد الميلاد.

وقال تشال لاندجرين، متخصص شجرة عيد الميلاد في جامعة ولاية أوريجون: "لقد فقدنا 70% من الاشجار في جميع أنحاء الولاية بسبب الحرائق".

ووفقا للتقرير، لاحظ مزارعو شجرة الكريسماس أن نمو شجرة الكريسماس يستغرق ما بين 8 إلى 10 سنوات ، لذا فإن الخسارة الناجمة عن أحداث الحرارة لعام 2021 ستظهر هذا العام وعلى مدار العقد المقبل وربما بعد ذلك ، حيث تستمر أحداث الحرارة هذه في الحدوث.

ويقول الخبراء إن كاليفورنيا والولايات الغربية الأخرى ستشعر بأكبر ضغط لأنها تتلقى 55 % من صادرات شجرة عيد الميلاد في ولاية أوريجون. وأضافوا أن المستهلكين يجب أن يكونوا مستعدين لدفع المزيد مقابل أشجارهم ورؤية مجموعة أصغر.

بينما قد يلجأ البعض إلى شراء شجرة مزيفة ، يقول الخبراء أيضًا أن شراء شجرة اصطناعية ليس هو الحل. قد يكون العثور على شجرة مزيفة هذا العام أكثر صعوبة حيث تستمر مشكلات سلسلة التوريد في التأثير على الواردات قد تكون باهظة الثمن أيضًا.

وقال ماك هارمان الرئيس التنفيذي لشركة بلسم هيل: "سيرى المستهلكون هذا العام زيادة في الأسعار بنسبة 10 إلى 30% اعتمادًا على الشجرة وعلى بائع التجزئة".