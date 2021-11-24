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قطع مياه الشرب عن مدينة الخانكة 6 ساعات لغسيل الشبكات اليوم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:29 م
قطع مياه الشرب عن مدينة الخانكة 6 ساعات لغسيل الشبكات اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة الخانكة وقرية أبو زعبل، اليوم الأربعاء، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 11 مساء، وحتى الساعة الخامسة من صباح غدا الخميس.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وعدم استعمال المياه فور ضخها بعد أعمال الغسيل، نظرا لزيادة نسبة العكارة بعد أعمال الغسيل.

وكان المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلن رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، على استمرار عمل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة الخانكة

غسيل الشبكات بالكلور

اخبار محافظة القليوبية

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