فريق الخبراء الانتخابيين بالأمم المتحدة ينهى انتشاره فى فنزويلا

كتبت : هند المغربي

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"لقد لاحظنا الانتخابات الإقليمية والبلدية السلمية إلى حد كبير في فنزويلا، التي جرت الأحد الماضي، والجهود التي يبذلها المجلس الانتخابي الوطني لتحسين العملية الانتخابية".

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال بيان، "اختتم فريق الخبراء الانتخابيين التابع للأمم المتحدة اليوم انتشاره في فنزويلا وتمكن الفريق من التعامل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال السياسي والمجتمع المدني، فضلاً عن السلطات الانتخابية والخبراء، ومتابعة المراحل والجوانب المختلفة للعملية الانتخابية، مضيفا أن الفرق التي تم نشرها خلال الانتخابات ستعد تقريرا داخليا وتقدمه إلى الأمين العام.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يزور كولومبيا لمدة يومين، حيث زار بالأمس بلدة لانو جراندي في مقاطعة أنتيوكيا، إلى جانب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وكذلك القائد السابق للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، رودريجو لوندونيو.