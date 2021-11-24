فريق الخبراء الانتخابيين بالأمم المتحدة ينهى انتشاره فى فنزويلا

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"لقد لاحظنا الانتخابات الإقليمية والبلدية السلمية إلى حد كبير في فنزويلا، التي جرت الأحد الماضي، والجهود التي يبذلها المجلس الانتخابي الوطني لتحسين العملية الانتخابية".
وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال بيان، "اختتم فريق الخبراء الانتخابيين التابع للأمم المتحدة اليوم انتشاره في فنزويلا وتمكن الفريق من التعامل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال السياسي والمجتمع المدني، فضلاً عن السلطات الانتخابية والخبراء، ومتابعة المراحل والجوانب المختلفة للعملية الانتخابية، مضيفا أن الفرق التي تم نشرها خلال الانتخابات ستعد تقريرا داخليا وتقدمه إلى الأمين العام.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يزور كولومبيا لمدة يومين، حيث زار بالأمس بلدة لانو جراندي في مقاطعة أنتيوكيا، إلى جانب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وكذلك القائد السابق للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، رودريجو لوندونيو.
ووصف جوتيريش المنطقة بأنها "مختبر للسلام" حيث يمكن مشاهدة إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية، فضلاً عن التحديات التي تنطوي على هذه العملية ووفق الأمم المتحدة يوجد في كولومبيا 32 مقاطعة أو "ولاية". كانت أنتيوكيا واحدة من أكثر المناطق تضررا من 50 عاما من النزاع، حيث تأثر ما يصل إلى 80% من سكانها.
لانو جراندي Llano Grande هي مدينة يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، حيث يتعايش "الأعداء" السابقون الآن ويعملون معا. وبدعم من الأمم المتحدة والحكومة، أصبحت القرية الصغيرة مكانا يسود فيه السلام لدرجة أن مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا والسكان المحليين يعتبرون أنفسهم الآن أسرة.
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