غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت مديرية الصحة بسوهاج، من إغلاق وتشميع 6 منشآت طبية عبارة عن "عيادة أسنان، عيادة أنف وأذن، عيادتين نساء، عيادة جراحة، ومعمل" وذلك لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، على تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الطبية، لافتة إلى قيام إدارة العلاج الحر بحملة بنطاق العسيرات، أسفرت عن غلق 6 عيادات وضبط أدوية غير مصرح بتواجدها في أحد تلك المنشآت وتم تحريزها .







ضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج



غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج



غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها



غلق منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج



