اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:41 ص
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غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة بمحافظة سوهاج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:21 ص
غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة بمحافظة سوهاج غلق وتشميع
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت مديرية الصحة بسوهاج، من إغلاق وتشميع 6 منشآت طبية عبارة عن "عيادة أسنان، عيادة أنف وأذن، عيادتين نساء، عيادة جراحة، ومعمل" وذلك  لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، على تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الطبية، لافتة إلى قيام إدارة العلاج الحر بحملة بنطاق العسيرات، أسفرت عن غلق 6 عيادات وضبط أدوية غير مصرح بتواجدها في أحد تلك المنشآت وتم تحريزها .

 

ضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج
ضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج

 

غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج
غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج

 

 

غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها
غلق 6 منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها

 

 

غلق منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج
غلق منشآت طبية وضبط ادوية غير مصرح بها بسوهاج

 


 


غلق وتشميع

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منشآت طبية غير مرخصة

محافظة سوهاج

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