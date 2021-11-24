اليوم السابع
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غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:01 ص
غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين انتخابات نقابة الزراعيين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العاملة للمهن الزراعية، استمرار فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، على جميع المستويات، وذلك لدورة عام 2022، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم ‎ 31 لسنة ‎1966‏ وتعديلاته واللائحة الداخلية رقم ‎)18(‏ لسنة 1968 وتعديلاتها، حتى غدا الخميس 25 نوفمبر 2021، من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السادسة.
 
ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية يوم الأحد 30 يناير 2022، فضلا عن إتمام كافة اجراءات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.
 
 
وتُقدم طلبات الترشح مصحوبة بالمستندات التالية: طلب الترشح ويتم الحصول عليه من مقر النقابة العامة وفروعها بالمحافظات، شهادة عضوية النقابة موضحا بها انتظام سداد الاشتراكات، صورة كارنيه النقابة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية ومطابقتها بالأصل، عدد اثنين صورة شخصية ضونية حديثة، صحيقة الحالة الجنائية، سداد رسم التأمين والمصروفات الإدارية للترشح بحساب صندوق النقابة طبقا لرسم الترشح المعلن عنه بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات بموجب إذن إيداع من النقاية وفروعها اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا يوم 20 نوفمبر 2021.
 
 
ويُقدم طلب الترشح من المرشح شخصيا أو كيلا عنه بموجب توكيل خاص بالانتخابات موثق من الشهر العقارى، وتقدم طلبات الترشح لمستوى "النقيب - الوكيلين - مستوى الجمهورية -المستوى الاقليمى" بمقر النقابة العامة بالقاهرة وباقى المستويات تقدم بفروع النقابة بالمحافظات ويتم سداد رسوم الترشح لهذه المستويات بخزينة النقابة العامة أو بحساب البنك.

نقابة الزراعيين

انتخابات الزراعيين

نقيب الزراعيين

غلق باب الترشح بانتخابات الزراعيين

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