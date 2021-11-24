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"طلعت كأنها منحوتة إمبارح".. سمير فرج: العثور على كباش الأقصر كان معجزة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:07 م
"طلعت كأنها منحوتة إمبارح".. سمير فرج: العثور على كباش الأقصر كان معجزة اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي ومحافظ الأقصر الأسبق، إنه بعد توليه منصب محافظ الأقصر أعد خطة لتطوير المحافظة، وأول مشروع بدأ به هو معبد الكرنك، وتم عرض مشروع لتطوير طريق الكباش وتم تشكيل مجموعة عمل. 
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي، عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن حجم الإشغالات والعشوائيات كانت كثيرة وكان قسم الشرطة فوق طريق الكباش، متابعا: "عملنا تخطيط ورحنا لرئيس الوزراء وتم الموافقة على المشروع". 
 
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى كان رئيس هيئة التخطيط العمراني حينها، وتمت الموافقة على المشروع وتم العمل بإزالة العشوائيات وإعطاء أصحاب البازارات أماكن بديلة، مضيفًا: "المشروع كانت مشاكله كتير، وكان في عشش على الأثار". 
 
وأشار إلى أنه تم العثور على الكباش بعد الحفر لـ 6 أمتار، معقبًا: "الطمي اللي نزل حمى الكباش، وطلعت كأنها منحوته إمبارح، وبناء المواطنين عليها لم يؤثر عليها، ودي معجزة من عند ربنا".‎
 

طريق الكباش

سمير فرج

الاقصر

الاثار

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