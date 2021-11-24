تفاصيل الحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر.. إنفوجراف

ينطلق الحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش في الساعة 7.30 مساء الخميس 25 نوفمبر 2021، وسيكون هناك وحدات بث تليفزيونى HD لنقل الحفل للعالم، بالإضافة إلى وجود 15 كاميرا فى أرجاء المعبد وطريق الكباش.

ومن المقرر أن تغطى 30 شبكة ومحطة تليفزيونية حفل الافتتاح ، بالإضافة إلى ترجمة الحفل لعدة لغات.



طريق الكباش

يبدأ الحفل بإضاءات بانورامية فى معابد: البر الغربى وحتشبسوت وتمثالى ممنون وهابو ومعبد الرمسيوم، وسيكون هناك عروض فنية مبهرة تواكب حركة المراكب المقدسة فى النيل، وعرض من أرض البالون الطائر بالبر الغربى، وعروض راقصة من كورنيش النيل، بالإضافة إلى عروض "عيد الأوبت" بخروج المراكب المقدسة بطريق الكباش.

حفل الافتتاح سيشهد مشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة فى الحدث من عزف الأوركسترا الفيلهارمونى بقيادة نادر عباسى.